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ЄС цього тижня напрацює єдину позицію щодо діалогу з Росією, - Боррель

Автор: Юлія Бойко

Цього тижня пройде низка неформальних зустрічей міністрів оборони та закордонних справ країн-учасниць Європейського союзу. На них буде обговорюватися єдина позиція ЄС щодо безпеки в Європі та діалогу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Під час неформальних зустрічей міністрів закордонних справ і оборони на цьому тижні в Бресті ми будемо працювати над конкретною роллю і внеском ЄС. Нам треба прийти до чіткої позиції щодо того, чого ми хочемо досягти в цих дискусіях про архітектуру європейської безпеки, і, більш того, з чіткими діями і внесками. Для досягнення цієї мети ми, європейці, повинні об'єднатися і сформулювати свою відповідь на випадок, якщо Росія здійснить свої погрози Україні або більш широкому порядку європейської безпеки", - зазначив Боррель.

За його словами, в ЄС готуються обговорювати з Росією механізми безпеки в Європі і способи їх поліпшення. У тому числі повернення до загальних принципів архітектури безпеки, що випливають з Гельсінкської хартії, Паризької хартії, угоди між НАТО і Росією та Віденського документа ОБСЄ.

"Що стосується самих відносин між ЄС і Росією, лідери ЄС вже заявили, що будь-які подальші дії проти України спричинять реальні витрати і величезні наслідки", - додав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні пройде засідання Ради Росія-НАТО, головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ до України.

Також на цьому тижні пройшли переговори зі стратегічної безпеки між США і Росією. Детальніше в матеріалі "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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