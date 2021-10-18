ЄС цього тижня може вилучити Україну з переліку "COVID-безпечних" країн: що це значить

Євросоюз цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн. Це означає, що для українців кордони країн ЄС можуть знову закритися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.
"Цього тижня Україна буде видалена зі списку третіх країн, подорожі з яких рекомендує дозволяти ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків COVID-19 означає, що країна більше не буде потрапляти в цей список", - розповів журналіст на сторінці у Twitter.
ЄС щотижня оновлює "зелений" список країн, де позитивна ситуація з коронавірусом. Державам ЄС рекомендують відкрити кордони для подорожуючих з країн, які у "зеленому" списку. Однак, якщо країна вибуває з "зеленого" списку, тоді члена ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.
Наразі список виглядає так:
Однак члени Євросоюзу самі вирішують, які обмеження для тих чи інших країн встановлювати. Тому ті країни ЄС, які вже пропускають українців, можуть не закрити свої кордони, якщо так вирішать.