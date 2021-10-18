ЕС на этой неделе может исключить Украину из перечня "COVID-безопасных" стран: что это значит

Евросоюз на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Это означает, что для украинцев границы стран ЕС могут снова закрыться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.
"На этой неделе Украина будет удалена из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев COVID-19 означает, что страна больше не будет попадать в этот список", - рассказал журналист на странице в Twitter.
ЕС каждую неделю обновляет "зеленый" список стран, где позитивная ситуация с коронавирусом. Государствам ЕС рекомендуют открыть границы для путешествующих из стран, которые в "зеленом" списке. Однако, если страна выбывает из "зеленого" списка, тогда члена ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.
Сейчас список выглядит так:
Однако члены Евросоюза сами решают, какие ограничения для тех или иных стран устанавливать. Поэтому те страны ЕС, которые уже пропускают украинцев, могут не закрыть свои границы, если так решат.