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ЄС ще на півроку продовжив персональні санкції проти Росії

Автор: Артем Горовенко

Європейський союз ще на півроку продовжив персональні санкції проти Росії. Вони діятимуть як мінімум до 15 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Діючі обмеження передбачають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів. Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.

Також повідомляється, що економічні санкції проти Росії діють до 31 січня 2022 року, а так званий "кримський пакет" - до 23 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна буде працювати над розширенням європейських санкцій проти Росії за окупацію Криму.

А Кабінет міністрів України готує нові санкції проти Росії за будівництво Керченського моста і руйнування парків в окупованому Севастополі.

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