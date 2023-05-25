ЕС разрешил "Росатому" продолжить достройку венгерской АЭС "Пакш"

"Вчера мы получили зеленый свет от Европейской комиссии. Комиссия одобрила изменения в контракт на строительство новых реакторов, которые будут построены в Пакш, как в контракт на строительство, так и в контракт на финансирование", - заявил Сийярто.

Министр отметил, что новые инвестиции в АЭС являются гарантией сокращения коммунальных услуг и поддержания "самых низких цен" на электроэнергию в Европе.

Также он добавил, что в апреле в России была достигнута договоренность с "Росатомом" о направлении и изменении изменения контракта для ускорения реализации инвестиции. В то же время поправки, согласно европейским правилам, вступают в силу только после одобрения Евросоюзом.

Достройка АЭС "Пакш"

Отметим, что Венгрия планирует расширить свою АЭС двумя реакторами ВВЭР российского производства. Мощность каждого составляет 1,2 гигаватта. Проект достройки был передан "Росатому" без тендера еще в 2014 году. После этого он столкнулся с задержками.

Санкции против "Росатома"

По словам советника главы Офиса президента Владислава Власюка, одним из приоритетных направлений ограничений ЕС против России является расширение санкционного давления на российские банки и "Росатом".

В ходе работы над 11 пакетом санкций ЕС против России, часть стран союза заявила о необходимости введения ограничений против ядерной промышленности врага. Однако позже стало известно, что союз пока что не планирует этого делать. Между тем, пакет ограничений может содержать новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти с российского рынка.