ЕС разрешил странам продавать конфискованную российскую нефть - СМИ

Евросоюз позволит странам-членам продавать российскую нефть, конфискованную с судов, пытавшихся обойти санкции блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Представители Еврокомиссии подтвердили в четверг, вскоре после договоренности между дипломатами ЕС, новый пакет санкций против Москвы предусматривает возможность продавать сырую нефть и другие товары, конфискованные из судов "теневого флота" России, который используют для обхода ценового потолка G7 на нефть.
"Очень важное положение" позволит государствам-членам конфисковывать товары, перевозящие теневой флот, после того как суда берут на абордаж в рамках морской операции, сообщил один из чиновников ЕС.
Такие увлечения происходят все чаще. По словам чиновника, главным вопросом оставалось именно то, что делать с грузом - "это очень ценный товар". Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, по схожему принципу на продажу может последовать и конфискованная зерновая продукция.
В марте Бельгия захватила в Северном море танкер, подозреваемый в принадлежности к теневому флоту России - его емкость составляла около 330 000 баррелей нефти, стоимостью до 26 миллионов долларов по текущим ценам.
В прошлом месяце Франция взяла под контроль еще одно подобное судно - вместимостью около 600 000 баррелей нефти стоимостью примерно 48 миллионов долларов - вскоре после загрузки в Мурманске.
Москва назвала подобные увлечения "пиратством" и угрожала ответить "всеми необходимыми средствами".
Главная дипломат ЕС Кая Каллас также сообщила, что связанное с Россией судно MV South Star взяли на абордаж европейские офицеры морской безопасности в Средиземном море 20 июля для "проверки флага".
"Каждый незаконный рейс помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море", - заявила Каллас.
Что еще предполагает пакет санкций
Пакет санкций, принятый в четверг, уже 21-й с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он также предусматривает заморозку ценового потолка на нефть на 12 месяцев - она запрещает компаниям ЕС предоставлять услуги, в том числе страхование, российским танкерам, продающим нефть дороже установленного предела.
Потолок сейчас составляет 44 доллара за баррель, хотя без договоренности он должен был вырасти до 58 долларов.
По оценкам ЕС, ценовой потолок обойдется Кремлю в 3,5 миллиарда долларов потерянного нефтяного дохода в течение следующего года - расчет базируется на цене марки Urals в 60 долларов за баррель.
В начале июля нефть Urals торговалась примерно по 50 долларов за баррель, однако с тех пор цена выросла до 80 долларов из-за новой эскалации войны США против Ирана.