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ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції, - МЗС Литви

Автор: Максим Зайченко

Європейський союз повинен заохочувати демократію і протидіяти впливу Росії в Білорусі. При цьому бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані й не справляють ніякого враження на суспільство або людей, які перебувають при владі. Коли ми не будемо твердо стояти на наших національних зобов'язаннях, це зруйнує наш власний фундамент", - сказав Лінкявічюс.

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Він додав, що волів би, щоб ЄС ввів санкції, як це зробили Литва, Латвія та Естонія стосовно президента Олександра Лукашенка та 29 інших білоруських чиновників.

Зазначимо, пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

Нагадаємо, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації та силовий розгін демонстрантів.

При цьому газета Die Welt повідомляла, що Європейський союз не буде включати в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проти введення санкцій відносно Лукашенко виступає Німеччина за підтримки Франції та Італії.

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