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Євросоюз і Великобританія ведуть перемовини про закупівлю вакцини Moderna від COVID

Європа, Понеділок 16 листопада 2020 17:25
Євросоюз і Великобританія ведуть перемовини про закупівлю вакцини Moderna від COVID
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Євросоюз і Великобританія ведуть перемовини з американською компанією Moderna про контракти на поставку вакцини від коронавірусу. У Британії чекають її отримання не раніше весни 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила, що переговори йдуть, але домовленостей з розробником американської вакцини немає.

У Великобританії стверджують, що обговорення контракту з Moderna на фінальній стадії, але зараз компанія розширює європейську ланцюжок поставок, через що препарат не буде доступний для британців раніше березня наступного року.

В цілому, без урахування вакцини Moderna, Британія зарезервувала собі 350 мільйонів доз ліків різних розробників. Серед них 40 мільйонів доз вакцини розробки BioNTech/Pfizer, які заявили про успішне завершення третьої фази випробувань на добровольцях, а також 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Цей препарат ще проходить третю стадію випробувань.

Нагадаємо, потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.

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