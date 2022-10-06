RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС добавил в список санкций еще 30 россиян: попавших под ограничения

Фото: ЕС добавил в список санкций еще 30 россиян (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ. Это произошло в рамках восьмого пакета ограничений против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС .

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц. Среди них есть артисты.

"Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что 30 человек и семь организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится. в сообщении.

Газманов Олег

Советский и русский эстрадный певец, композитор и поэт. Подписал коллективное обращение "Деятели культуры России - в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Расторгуев Николай

Российский эстрадный певец, солист группы "Любэ". 11 марта 2014 года поддержал Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму". 18 марта 2022 года выступил на концерте посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма.

Чичерина Юлия

Российская рок-певица, музыкант. После широкомасштабного вторжения России в Украину 2022 года после начала оккупации с пропагандистской целью посещала Мелитополь, Токмак.

Напомним, что у ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины . Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина " Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине