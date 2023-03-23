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ЕС дополнительно выделит от 300 до 500 млн евро производителям боеприпасов для Украины

Фото: еврокомиссар Тьерри Бретон (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз планирует потратить от 300 млн евро до 500 млн евро на поддержку производителей боеприпасов из бюджета блока.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эти средства поступят сверх 2 млрд евро, согласованных министрами иностранных дел и обороны ранее на этой неделе для обеспечения Украины снарядами в течение следующего года.

Бретон, признал возможное узкое место в производстве пороха. "Это есть на нашем радаре, мы уже начали работать над этим", - сказал Бретон, добавив, что некоторые страны уже являются кандидатами на создание новых мощностей.

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в 23 марта одобрят план увеличения поставок артиллерийских снарядов Украине.

План предусматривает выделение 1 млрд евро на быструю поставку снарядов и, возможно, ракет из существующих запасов и еще 1 млрд евро на совместные заказы стран ЕС на дополнительные снаряды.

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