ЕС дополнительно обучит 15 тысяч украинских военных

"Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала EUMAM до 30 тысяч человек", - написал он.

Борель, который находится в Киеве, сообщил об этом премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Напомним, в ноябре 2022 Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев 2 февраля.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже на завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.