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ЕС дополнительно обучит 15 тысяч украинских военных

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

"Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала EUMAM до 30 тысяч человек", - написал он.

Борель, который находится в Киеве, сообщил об этом премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Напомним, в ноябре 2022 Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев 2 февраля.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже на завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

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