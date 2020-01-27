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ЄС додасть 7 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України, - журналіст

Новини » Політика     27.01.2020 - 17:07
ЄС додасть 7 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України, - журналіст
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

У список будуть внесені сім осіб за організацію місцевих виборів у Криму у вересні

Європейська рада 28 січня планує додати в санкційний список сім осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За його словами, ЄС додасть до списку сім осіб, які брали участь в організації регіональних виборів у Криму у вересні 2019 року.

"Завтра ЄС додасть ще 7 людей до свого списку санкцій у відношенні осіб, що підривають територіальну цілісність України. 7 сприяли та брали участь у регіональних виборах у вересні в Криму", - написав Юзвяк.

ЄС додасть 7 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України, - журналіст

Нагадаємо, 21 грудня набула чинності продовження санкцій Рада ЄС проти Росії. Санкції були продовжені до 31 липня 2020 року у зв'язку з невиконанням мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в грудні уряд Росії розширив санкції проти України а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерника.

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