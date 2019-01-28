ЄС в четвер обговорить ситуацію у Венесуелі

Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

Євросоюз очікує якнайшвидшого початку політичного процесу по підготовці до президентських виборів в країні

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять 31 січня ситуацію у Венесуелі в ході неформальної зустрічі в Бухаресті. Про повідомила офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Косьянчич підкреслила, що нинішня ситуація у Венесуелі неприйнятна. Вона додала, що Євросоюз очікує якнайшвидшого початку політичного процесу по підготовці до президентських виборів в країні.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Європейські країни відмовитися від ультиматуму з закликом провести нові вибори в країні протягом восьми днів. За його словами, Євросоюз робить помилку щодо Венесуели.

Також США запитували засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі.

До цього міністр оборони Венесуели Володимир Падріні заявив, що опозиція робить переворот і намагається узурпувати владу в країні.

РБК-Україна писало, що в ніч на 23 січня лідер опозиції і голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни. Його підтримали США і Канада і низка країн Латинської Америки. На противагу цьому на бік Ніколаса Мадуро, який нещодавно знову став президентом країни, стали Куба та Болівія, а також Росія, Туреччина і Китай.