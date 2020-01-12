ЄС не поспішатиме з торговою угодою з Британією після Brexit

Європейський союз не планує поспішати з укладенням нового торгового угоди з Великобританією після виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це заявив віце-прем'єр Ірландії Саймон Ковен, передає BBC.

За його словами, для укладення нової торгової угоди знадобиться більше року.

"Європейський союз буде підходити до цього питання, грунтуючись на отриманні найкращої можливої ​​угоди - справедливого і збалансованого угоди, щоб гарантувати, що Великобританія і ЄС можуть взаємодіяти як друзі в майбутньому. Але ЄС не поспішатиме з цим", - заявив Ковен.

Нагадаємо, палата громад парламенту Великобританії ухвалила 9 січня в третьому читанні законопроект про вихід королівства зі складу Європейського союзу. Крайньою датою Brexit встановлено 31 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що Великобританія встановила жорсткий термін для укладення торговельної угоди з Європейським союзом після виходу країни з ЄС (Brexit). Уряд Британії планує укласти угоду з ЄС до кінця 2020 року.

