ЕС не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше боеприпасов для Украины, - FT

По словам чиновников и производителей, дефицит пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила привел к тому, что промышленность не в состоянии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, несмотря на то, сколько денег будет выделено на решение проблемы.

"Фундаментальная проблема состоит в том, что европейская оборонная промышленность не может производить военную продукцию в больших масштабах", - сказал немецкий чиновник.

При этом производители, руководители отрасли и официальные лица ЕС предупреждают, что повышенный спрос может лишь подтолкнуть цены, которые уже подскочили на пятую часть за последний год.

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых боеприпасов большого калибра, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья?" - сказал глава Ассоциации промышленности обороны и безопасности Чехии Йиржи Гинек.

Представители оборонной промышленности говорят, что у Европы ограниченные запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, которые необходимы для производства снарядов.

Гинек отметил, что за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы невозможно. К тому же увеличение производства пороха займет около трех лет.

Чешский государственный производитель Explosia, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатки для заводов по производству боеприпасов, сообщил, что его производство топливного топлива, который используют в 155-мм артиллерии, "работает на полную мощность" и не будет увеличено до 2026 года.

Кроме того, недавно правительство Румынии заявило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве в стране завода по производству пороха. Последний подобный завод был закрыт в 2004 году.

Один из двух испанских производителей 155-мм артиллерии Fábrica Municiones de Granada (FMG) также работает на полную мощность с октября 2022 года, производя снаряды для торговой компании, которая продает их в Украине. Но генеральный директор Антонио Каро сказал, что на расширение понадобилось 4-5 месяцев из-за трудностей с получением основных материалов и компонентов.

По его словам, стоимость основных материалов выросла вдвое, а в некоторых случаях и втрое. Такой рост стоимости и всплеск спроса привели к повышению цен на боеприпасы. Типичный снаряд сегодня стоит 850 евро, примерно на 20% больше, чем до российского вторжения в Украину.

FMG, которая принадлежит словацкой группе MSM, не планирует наращивать мощности. MSM также производит 155-миллиметровые снаряды в Словакии и сообщила, что планирует построить новый производственный цех, чтобы увеличить выпуск артиллерии, но отказалась назвать сроки.