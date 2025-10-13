ЕС близок к выплате Украине 140 млрд евро репараций за счет российских активов, - Bloomberg

Новый план помощи Украине

ЕС намерен достичь политического соглашения об использовании активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе. После этого Еврокомиссия начнет работу над юридическим механизмом, который позволит начать выделение средств уже во втором квартале следующего года.

Вопрос приобрел срочность, поскольку основная нагрузка по финансированию военных и экономических потребностей Украины теперь ложится на Европу. США ранее заявили, что больше не будут оплачивать поставки оружия Киеву.

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые союзники медлят с финансированием программы закупок вооружений, которая позволяет Украине покупать американское оружие за средства европейских партнеров.

По его словам, Киев рассчитывает на закупки на сумму около 1 млрд долларов в месяц, чтобы "полностью реализовать свой потенциал". На данный момент шесть стран внесли около 2 млрд долларов на оборонные пакеты поддержки.

Украина также продолжает настаивать на предоставлении дополнительных систем ПВО и вооружений дальнего действия для ударов по российским военным объектам.

Международная поддержка и реакция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk большой дальности, однако сначала намерен обсудить это с Владимиром Путиным. По его словам, это может стать шагом к завершению войны, которая продолжается уже четвертый год.

Москва, однако, не демонстрирует признаков готовности к мирным переговорам, несмотря на усилия Трампа.

Детали обсуждаемого плана ЕС

По плану, обсуждаемому в Брюсселе, Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов под залог российских активов. Эти средства будут возвращены только в случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный войной.

ЕС подчеркивает, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит убытки. Брюссель также ищет способ принимать решения большинством голосов, а не единогласно, как сейчас.

Гарантии и возражения

Чтобы снизить юридические риски, Евросоюз или группа стран предоставят гарантии бельгийскому клиринговому дому Euroclear, где хранятся активы. Эти гарантии позволят покрыть возможные будущие иски со стороны России.

При этом планы ЕС не предусматривают их прямую конфискацию.

Бельгия пока возражает против инициативы, требуя убедиться в юридической надежности гарантий. Страны ЕС также спорят о целях кредитов - должны ли они идти на военные нужды, экономику Украины или совмещать оба направления.

Координация с партнерами G7

ЕС хочет согласовать использование активов с союзниками из "Большой семерки", включая США, где также размещена часть средств. Премьер-министр Великобритании Киир Стармер уже заявил о готовности сотрудничать, после переговоров с лидерами Франции и Германии.

Совокупно страны G7 заморозили около 300 млрд долларов российских активов. Вопрос будет обсуждаться министрами финансов G7 на этой неделе вместе с новыми санкциями против российских энергетических доходов.

Параллельно лидеры ЕС намерены утвердить новый пакет санкций, включающий запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и ограничения для компаний, участвующих в обходе энергетических санкций Москвы.