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В ЕС близки к 18-му пакету санкций против РФ, включая снижение цены на нефть, - Reuters

Фото: 18-й пакет санкций могут утвердить уже во вторник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посланники ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против РФ, который будет включать снижение предельной цены на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, все элементы пакета согласованы, хотя у одного государства члена-ЕС все еще есть технические оговорки по новому ограничению.

Агентство пишет, что посланники рассчитывают достичь полного соглашения в понедельник - перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе на следующий день, на которой пакет мер может быть официального согласован.

Также они согласовали динамический ценовой механизм для ограничения цен. В частности, в пятницу Еврокомиссия предложила плавающую цену на российскую нефть на уровне 15% ниже рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

По данным одного из источников, первоначальная цена составит около 47 долларов за баррель. В дальнейшем цена будет пересматриваться на основе срединный цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предлагаемых трех.

Словакия, которая задержала предложенный пакет, все еще пытается получить заверения от Еврокомиссии в отношении своих опасений относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа. Однако страна согласилась на новые меры.

Отметим, что для принятия санкций требуется единогласное решение всех стран-членов ЕС.

Санкции против РФ

Напомним, на днях глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЕС и США согласовать санкционные действия против РФ, чтобы заставить Россию прекратить огонь на море, суше и в воздухе.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп поддержал идею Сената о новых санкциях против России. Речь идет о пошлинах в размере 500% на все товары стран-покупателей.

The Times писало, что если эти санкции будут приняты, тогда их можно будет приравнять к глобальному эмбарго на нефть из России.

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