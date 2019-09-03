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У ЄС більш ніж 300 млн євро використовувалися не за призначенням

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 18:33
У ЄС більш ніж 300 млн євро використовувалися не за призначенням
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

В Євросоюзі близько 371 млн євро незаконно привласнені у 2018 році

В Європейському союзі (ЄС) виявили махінації на 371 млн євро, що пов'язані з забезпеченням житла і харчування біженців в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в 2018 році в Євросоюзі близько 371 млн євро були використані не за призначенням чи незаконно привласнені.

"Ці кошти будуть поетапно відшкодовуватися відповідними владою ЄС і країн - членів союзу з тим, щоб проекти принесли користь і поліпшили життя всіх європейців", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, мова йде про проекти із забезпечення житлом і харчуванням шукачів притулку в Італії. Так, біженці і мігранти не завжди отримували покладеної їм за законом харчування, а в ряді випадків були змушені використовувати продукти, термін придатності яких вже закінчився.

Зазначимо, що слідчі пов'язали ці факти з діяльністю організованих злочинних угруповань. Прокуратура Італії по боротьбі з мафією почала розслідування щодо 84 осіб.

У 2017 році, обсяг нецільових витрат був майже в 10 разів більше і перевищував 3 млрд євро. Настільки великий розрив у цифрах у порівнянні з минулим роком пов'язаний з тим, що два роки тому слідчі проводили спеціальне розслідування, яке стосувалося шахрайства на митниці.

Нагадаємо, у Фінляндії розкрили найбільшу схему відмивання російських грошей. Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила найбільшу схему і пред'явила звинувачення двом громадянам Естонії у відмиванні 130-140 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів банку Швеції Swedbank в березні 2019 року звільнив президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей, пов'язаних з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

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