ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Израиле намерены лишать гражданства террористов и выдворять в Палестину

Новина українською →
Тель-Авив, Воскресенье 29 января 2023 22:34
В Израиле намерены лишать гражданства террористов и выдворять в Палестину Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Израиля планирует лишать гражданства и вида на жительство террористов. При этом их намерены выдворять в Палестину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.

"Поручить и.о. министра внутренних дел и юридическому советнику правительства подготовить правительственный законопроект о лишении террористов вида на жительство или гражданства и выдворении их на территорию Палестинской автономии", - сообщил он.

При этом израильские власти намерены разрешить немедленно увольнять сотрудников за поддержку терроризма без необходимости проведения слушаний.

Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.

В результате теракта в Израиле погибли украинка.

Кроме того, 28 января в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Палестина
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору