Ernest запускає три нові рейси з Києва

Дата запуску нових рейсів поки не повідомляється

Авиакомпания Ernest Airlines запускает рейсы из Киева в Тирану (Албания), Рим и Геную. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта "Киев".

Сообщается, что Ernest расширил свой авиапарк первым самолетом A320CEO от Airbus, в связи с чем открывает новые направления. Новый самолет рассчитан на 180 мест эконом-класса.

"Сеть Ernest стремительно развивается в направлениях между Италией, Албанией и Украиной. Новые направления из аэропорта "Киев" будут выполняться в Тирану, Рима и Генуи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авиакомпания Ernest Airlines закрыла рейсы из Львова в несколько итальянских городов. В пресс-службе аэропорта отметили, что в течение 2018 Ernest перевез более 100 000 пассажиров между Львовом и городами Италии.

Ранее также стало известно, что Air Malta вдвое увеличит количество рейсов в Украину. Дополнительная частота полетов по маршруту Мальта - Киев должна появиться с 26 апреля 2018 года. Сейчас авиаперевозчик летает в Киев только один раз в неделю - по пятницам.