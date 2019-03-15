Ernest запускає новий рейс з Києва до Італії

Новий рейс Київ-Генуя запускають 16 березня

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines завтра, 16 марта, запускает новый рейс Киев-Генуя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта "Киев" (Жуляны).

Сообщается, что первый прямой рейс между Киевом и Генуей будет выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта и дважды в неделю, по вторникам и субботам, начиная со 2 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Ernest запускает рейсы из Киева в Тирану (Албания), Рим и Геную. Открытие новых направлений стало возможным после расширения авиапарка самолетом A320CEO от Airbus, который рассчитан на 180 мест эконом-класса.

Отметим, накануне лоукостер Ryanair анонсировал новое направление из Киева в Польшу. В частности, было объявлено о запуске рекордного числа новых направлений из Польши в зимнем сезоне и об открытии базы в Катовице. В связи с этим анонсирован запуск рейсов из Катовице в Киев (аэропорт Борисполь), а также в Болонью, Бриндизи, Корк, Дортмунд, Катанью, Кельн, Манчестер, Милан (Бергамо), Осло. На сайте Ryanair уже есть возможность забронировать билеты на рейсы Катовице-Киев с 30 октября.