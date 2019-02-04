Ernest запускає три нові рейси з Києва

Ілюстративне фото (facebook.com/airportkiev)

Дата запуску нових рейсів поки не повідомляється

Авіакомпанія Ernest Airlines запускає рейси з Києва до Тирани (Албанія), Рима й Генуї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорту "Київ".

Повідомляється, що Ernest розширив свій авіапарк першим літаком A320CEO від Airbus, у зв'язку з чим відкриває нові напрямки. Новий літак розрахований на 180 місць економ-класу.

"Мережа Ernest стрімко розвивається в напрямках між Італією, Албанією та Україною. Нові напрямки з аеропорту "Київ" будуть виконуватися до Тирани, Рима та Генуї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ernest Airlines закрила рейси зі Львова до кількох італійських міст. У прес-службі аеропорту відзначили, що протягом 2018 Ernest перевіз понад 100 000 пасажирів між Львовом та містами Італії.

Раніше також стало відомо, що Air Malta вдвічі збільшить кількість рейсів в Україну. Додаткова частота польотів за маршрутом Мальта - Київ має з'явитися з 26 квітня 2018 року. Зараз авіаперевізник літає в Київ тільки один раз на тиждень - по п'ятницях.