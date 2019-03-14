Ryanair анонсував новий напрямок з Києва в Польшу

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Рейси почнуть виконувати 30 жовтня

Авіакомпанія Ryanair восени запустить новий рейс з Польщі в Україну за маршрутом Катовіце-Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЦТС".

Як зазначається, сьогодні ірландський лоукостер оголосив про запуск рекордної кількості нових напрямків з Польщі в майбутньому зимовому сезоні і про відкриття бази в аеропорту Катовіце, де розмістяться два літаки.

У зв'язку з цим анонсований запуск рейсів з Катовіце до Києва (аеропорт Бориспіль), а також в Болонью, Бріндізі, Корк, Дортмунд, Катанью, Кельн, Манчестер, Мілан (Бергамо), Осло.

На сайті Ryanair вже є можливість забронювати квитки на рейси Катовіце-Київ. Виконуватися вони будуть з 30 жовтня чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Раніше повідомлялося, що Ryanair анонсував початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадриду з жовтня 2019 року.

РБК-Україна писало, що найбільший лоукостер Європи Ryanair з жовтня 2019 року має намір запустити 4 нових напрямки з України до Німеччини. Нові рейси будуть запущені з Києва до Нюрнебргу, Дюссельдорфу, Франкфурт-Хат та Карлсруе/Баден-Баден. В компанії розповіли, що усі рейси будуть виконуватись двічі на тиждень.