Ермак обратился к партнерам Украины: дайте нам оружие, и мы сделаем работу

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Дайте нам оружие, и мы сделаем работу. Мы рассчитываем на наших партнеров, а также работаем над развитием нашего военно-промышленного комплекса", - заявил он.

По его словам, российские захватчики все еще надеются иметь преимущество над Украиной в ресурсах, и Киев вынужден рассчитывать на технологические преимущества.

"Линия фронта простирается более чем на 2 тысячи километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев. Мы должны быть реалистами. Ситуация, бесспорно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим", - отметил Ермак.

При этом он добавил, что невозможно вести оборонительную войну.

"Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта. Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным. Решение заключается не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", - подчеркнул Ермак.

Он заявил, что на фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.

"Это, бесспорно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - заявил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновений. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Роботино, Новопрокоповки и в районе Крынков.

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