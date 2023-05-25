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Ермак сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 25 мая 2023 16:53
Ермак сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Все партнеры соглашаются, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности. Сейчас идет обсуждение, в какой форме они будут предоставлены.

Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

"Основные гарантии, которые нужны нам, мы получаем. Есть вопрос о форме закрепления этих гарантий", - сказал руководитель ОП.

Он добавил, что Украина хотела бы видеть определенный микс между Kyiv Security Compact и двусторонними договорами по безопасности, которые имеют между собой США и Израиль.

Что касается грядущего саммита НАТО в Вильнюсе, то, по словам Ермака, амбиции Украины не меняются.

"Но мы понимаем, что членство будет точно тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью", - отметил он.

Однако, как добавил Ермак, хотя на сегодня драфта итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе нет, он не чувствует, что хоть какая-то из стран Альянса имеет окончательную позицию "Нет".

Гарантии безопасности для Украины

Заметим, что Украина хочет получить от НАТО не только политическое решение о вступлении, но и гарантии безопасности.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что сейчас критически важно, чтобы Украина имела гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Однако из-за того, что НАТО до сих пор не предоставило никаких гарантий безопасности для Украины некоторые страны решили самостоятельно предложить помощь. Сейчас страны Запада обсуждают гарантии безопасности Киева. Среди них в частности Франция и США.

В МИД Франции подчеркнули, что страна готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем.

В то же время, западные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности вроде той, которую имеет Израиль. Главным гарантом могут стать США.

По словам западных чиновников, такое соглашение между Украиной и ее союзниками могло бы изменить ход войны с Россией, а документ помог бы продвигаться по пути в НАТО.

О том, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

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