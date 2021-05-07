Єрмак заявив про "дуже високий рівень" діалогу між Україною та США

За його словами, під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Україна почула про безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

"Важливо, що ми говорили про те, що нині відбувається з Нормандським форматом і Мінським процесом. Про те, що припинення війни й повернення наших територій є пріоритетом Президента Зеленського та всієї команди. І ми маємо сьогодні підтримку США на цьому шляху", – сказав Єрмак.

Він додав, що візит Блінкена в Україну є важливим напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця. За його словами, в питанні вступу в НАТО Україна теж почула підтримку від США.

"І тут ми теж почули про підтримку США. Тому я вважаю, що це дуже успішний, дуже своєчасний візит. Це змістовна бесіда, яка продемонструвала: стосунки між Україною та США перебувають сьогодні на дуже високому рівні й вони розвиваються. Ми бачимо цю позитивну тенденцію", – сказав Єрмак..