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Єрмак висловився про допомогу від Ізраїлю: "ми очікуємо набагато більшого"

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П'ятниця 25 березня 2022 02:19
Єрмак висловився про допомогу від Ізраїлю: "ми очікуємо набагато більшого" Фото: керівник офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна очікує від Ізраїлю більшої допомоги з поставками озброєння, а також сподівається на долучення до числа країн-гарантів безпеки нашої країни після завершення війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника ОПУ ізраїльському телеканалу.

"Ми очікуємо набагато більшого від Ізраїлю, і сподіваємося, що ці очікування не марні. Ми чітко сформулювали, що ми очікуємо, що нам потрібно. Це і система Iron Dome (тактична система протиповітряної оборони "Залізний купол"), й інша зброя", - розповів Єрмак.

Також він підтвердив, що Україна розглядає місто Єрусалим як "одне з пріоритетних місць" для майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Кремля.

Крім того, влада України хотіла б бачити Ізраїль одним з гарантів майбутнього міжнародного Договору про безпеку гарантії для України.

"Я ще хотів зазначити, що ми розглядаємо і сподіваємося, що Ізраїль може виступити і як одним з гарантів майбутнього великого міжнародного Договору для гарантії безпеки для України. Ми б цього дуже хотіли. І це було б історично справедливо. Тому що, ще раз наголошую - нас з Ізраїлем пов'язують дуже тісні зв'язки", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, перед цим з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам підготувати візит до Києва.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Ізраїль заблокував продаж шпигунського програмного забезпечення Pegasus для України нібито через побоювання щодо можливого обурення РФ.

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