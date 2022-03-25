Єрмак висловився про допомогу від Ізраїлю: "ми очікуємо набагато більшого"

Глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна очікує від Ізраїлю більшої допомоги з поставками озброєння, а також сподівається на долучення до числа країн-гарантів безпеки нашої країни після завершення війни з РФ.

"Ми очікуємо набагато більшого від Ізраїлю, і сподіваємося, що ці очікування не марні. Ми чітко сформулювали, що ми очікуємо, що нам потрібно. Це і система Iron Dome (тактична система протиповітряної оборони "Залізний купол"), й інша зброя", - розповів Єрмак.

Також він підтвердив, що Україна розглядає місто Єрусалим як "одне з пріоритетних місць" для майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Кремля.

Крім того, влада України хотіла б бачити Ізраїль одним з гарантів майбутнього міжнародного Договору про безпеку гарантії для України.

"Я ще хотів зазначити, що ми розглядаємо і сподіваємося, що Ізраїль може виступити і як одним з гарантів майбутнього великого міжнародного Договору для гарантії безпеки для України. Ми б цього дуже хотіли. І це було б історично справедливо. Тому що, ще раз наголошую - нас з Ізраїлем пов'язують дуже тісні зв'язки", - сказав Єрмак.