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Єрмак про введені Ізраїлем обмеження для українців: вважаємо це недружнім кроком

Автор: Наталія Юрченко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував введені Ізраїлем обмеження на в'їзд для громадян України. Він назвав таке рішення недружнім кроком та закликав скасувати нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Facebook.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - зазначив Єрмак.

Він додав, що такі кроки Ізраїля шкодять інтересам України. Він закликав Ізраїль та інших партнерів прислуховуватися до народу, який підтримує Україну.

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?" - підкреслив очільник ОПУ.

Нагадаємо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною і не прийматиме біженців.

Варто зазначити, що вчора Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився стати посередником між Україною та Росією.

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