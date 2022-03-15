Єрмак про введені Ізраїлем обмеження для українців: вважаємо це недружнім кроком

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував введені Ізраїлем обмеження на в'їзд для громадян України. Він назвав таке рішення недружнім кроком та закликав скасувати нововведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Facebook.
"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - зазначив Єрмак.
Він додав, що такі кроки Ізраїля шкодять інтересам України. Він закликав Ізраїль та інших партнерів прислуховуватися до народу, який підтримує Україну.
"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?" - підкреслив очільник ОПУ.
Нагадаємо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною і не прийматиме біженців.
Варто зазначити, що вчора Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився стати посередником між Україною та Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.