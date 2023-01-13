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Ермак: не все санкции работают, это доказывается тем, что война до сих пор продолжается

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Пятница 13 января 2023 18:06
Ермак: не все санкции работают, это доказывается тем, что война до сих пор продолжается Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Некоторые введенные против России санкции не работают. Если эта война продолжается, значит, санкций недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Андрея Ермака Le Monde.

Поэтому, по его мнению, важно действовать быстро, даже если каждый новый пакет санкций требует много работы.

"Мы также должны идти дальше. Поэтому я призываю организовать саммит, международную конференцию по санкциям против России, чтобы сделать оценку и проанализировать результаты и выработать планы на будущее. Например, вы считаете нормальным, что остающиеся в Евросоюзе россиянки звонят своим мужчинам, чтобы побуждать их насиловать и убивать украинцев? Вы действительно хотите, чтобы эти русские были во Франции, учились в Сорбонне? Вы даже принимаете у себя россиян, которые публично говорят, что Франция для них враг. Я этого не понимаю", - добавил руководитель ОПУ .

Напомним, в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций, которые скажутся на возможности России на поле боя и в финансовом плане.

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Российская Федерация Андрей Ермак
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