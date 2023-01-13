Єрмак: не всі санкції працюють, це доводиться тим, що війна досі триває

Деякі упроваджені проти Росії санкції не працюють. Якщо ця війна триває, значить, санкцій недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю керівника Офісу президента Андрія Єрмака для Le Monde.

Саме тому, на його думку, важливо діяти швидко, навіть якщо кожен новий пакет санкцій вимагає багато роботи.

"Ми також повинні йти далі. Тому я закликаю організувати саміт, міжнародну конференцію щодо санкцій проти Росії, щоб зробити оцінку і проаналізувати результати і виробити плани на майбутнє. Наприклад, ви вважаєте нормальним, що росіянки, які залишаються в Євросоюзі, телефонують своїм чоловікам, щоб спонукати їх ґвалтувати та вбивати українців? Ви дійсно хочете, щоб ці росіяни були у Франції, навчалися в Сорбонні? Ви навіть приймаєте у себе росіян, які публічно кажуть, що Франція для них ворог. Я цього не розумію", - додав керівник ОПУ.

Нагадаємо, найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані.