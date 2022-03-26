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Єрмак про можливу нову хвилю вторгнення РФ: "Нам доведеться боронитися далі"

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що плани Росії швидко захопити нашу країну провалилися, при цьому Кремль все одно буде намагатися продовжувати наступ, проводячи приховану мобілізацію і змушуючи союзників дати війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника ОПУ на зустрічі Atlantic Council.

"Загарбницькі плани Кремля зазнають поразки. Бліцкриг провалився. Жодного стратегічного завдання сили вторгнення не виконали навіть за місяць боїв", - зазначає Єрмак.

Чиновник додав, що Москва розраховувала, що вторгнення в Україну буде "легкою прогулянкою".

"Вони вважали, що вторгнення в Україну буде легкою прогулянкою. Вони вважали, що швидко придушать наше прагнення свободи. Що ж, у них великий досвід у цьому. У них за плечима - Берлін 53-го, Будапешт 56-го, Прага 68-го… Та вони забули, що ОДКБ - це бліда тінь Варшавського договору. Росія - це бліда тінь СРСР. Але в неї все ще дуже великі ресурси. Зокрема людські", - заявив він.

Єрмак нагадав, що Чехословаччину "приборкали" півмільйона солдатів, а зараз на захоплення України Кремль відправив близько 200 тисяч військових.

"Поки що. Та нова хвиля вторгнення вже на підході. І, можливо, вона буде більшою. В Росії триває прихована мобілізація. Союзники Росії намагаються уникнути участі в її агресії. Але шантажем та провокаціями вона все ще може їх примусити. І це значить, що нам доведеться боронитися далі", - сказав він.

Раніше керівник ОПУ Андрій Єрмак розповів, що Україна підтримує план, запропонований Польщею, Чехією та Словенією - припинити видавати візи для всіх громадян РФ, відключити SWIFT і про повну блокаду транспортного сполучення.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України