RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак высмеял поведение Лаврова и Небензи на Совбезе ООН

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Кремля на Совбезе ООН сегодня, 20 сентября, истерили и проявляли панические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику", - говорится в заявлении.

Ермак также подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже испугался, и не пришел на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

"Страх не спасет, Гаага приближается", - добавил Ермак.

Зеленский на Совбезе ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, украинский президент впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствовал на заседании Совбеза ООН.

Вчера мы сообщали, что Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза. Также Василий Небензя пытался четырежды перебить главу Совбеза, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако у представителя Кремля ничего не вышло.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОфис президента