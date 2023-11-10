Ермак отреагировал на слухи о якобы отставке Залужного

На вопрос Мосейчук, собирается ли президент заменить Залужного, Ермак ответил: "Я не слышал об этом, у меня нет такой информации".

При этом руководитель Офиса президента подчеркнул, что у политического и военного командования Украины единая позиция. Речь идет о победе над врагом.

"У нас единственная позиция - победить в этой войне. Но сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24 на 7. Мы должны быть еще умнее, мы должны быть еще креативнее", - сказал Ермак.

Слухи об отставке Залужного

Стоит отметить, что после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для The Economist, западные СМИ сообщили о якобы расколе между украинскими властями и военными.

СМИ утверждали, что высшему руководству не понравилось, что Залужный констатировал тупик в войне. Однако украинские власти опровергают информацию о разногласиях.

Кроме того, недавно народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев в своих соцсетях написал, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес на рассмотрение Ставки представление об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного.

Глава Минобороны опроверг эту информацию. Он заявил, что это попытка расколоть украинское общество.