Ермак: Украина уже приложила много усилий для получения членства в Рабочей группе ОЭСР

Сегодня Украина демонстрирует всему миру пример государства, которое не только отражает нападение агрессора во время войны, но и делает все возможное, чтобы присоединиться к международным антикоррупционным организациям и отвечать международным стандартам в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram во время рабочей группы по разработке предложений по участию Украины в рабочей группе ОЭСР.

"Мы работаем над планом восстановления, нам нужны инвестиции. А инвестиции будут в том случае, если все будут уверены, что вся эта структура у нас работает и мы полностью ответственны, а наши иностранные инвесторы будут чувствовать себя полностью защищенными", - заявил Ермак.

Что даст вступление Украины в ОЭСР

Как отметил Шмигаль, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

"Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - добавил премьер.