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Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: "российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда

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Четверг 06 октября 2022 14:07
Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: "российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Российских оккупантов должны привлечь к ответственности за ракетный обстрел Запорожья утром 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. "Российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.

Напомним, утром российские кафиры ударили 7 ракетами по Запорожью. В результате атаки повреждены и разрушены жилые дома, в том числе многоэтажки.

Также враг нанес ракетный удар по Хмельницкой области, но пока информации о последствиях нет.

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Запорожье Андрей Ермак Вторжение России в Украину
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