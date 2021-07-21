В Україні визначили кращих топ-менеджерів держсектора: хто увійшов в рейтинг

Очолив рейтинг глава Офісу президента Андрій Єрмак, який не тільки відповідає за роботу ОП, а й курує міжнародний напрямок.

"Чималу роль він відіграє у підготовці майбутнього візиту Володимира Зеленського до Вашингтона для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом", - пише "Фокус".

На другому місці в рейтингу опинився заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"З перших днів роботи в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за інформаційну політику - співпрацю із засобами масової інформації, вибудовуванню комунікації президента з суспільством", - йдеться в матеріалі.

Торік Тимошенку доручили вести "Велике будівництво" - інфраструктурну програму, ініційовану президентом Володимиром Зеленським. Серед досягнутих за цей час результатів журналісти називають відкриття 100 садочків, завдяки яким з'явилися додаткові місця для 6 тисяч дітей; 100 шкіл на 8 338 нових навчальних місць; швидкі ремонти на головних трасах країни, таких як "Київ - Харків".

До кінця року за програмою "Велике будівництво" мають відремонтувати й побудувати ще 6 500 км доріг і 150 мостів.

Серед найбільш ефективних державних топменеджерів "Фокус" також називає міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, директорку-розпорядницю Фонду гарантування вкладів Світлану Рекрут та інших.