Новий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Чинний президент України Володимир Зеленський залишається лідером електоральних симпатій. Якби вибори президент пройшли найближчим часом, то в першому турі його б підтримали понад 29% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" .

За даними опитування, за Зеленського в першому турі проголосують 29,1% виборців, за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка - 13,4%, нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка - 12,5%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 11,3%.

Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко - 8,7%, Євген Мураєв - 5,5%, Володимир Гройсман - 4,6%, Олег Ляшко - 3,4%. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Найбільше на майбутніх президентських виборах в 2024 році хотіли б бачити в списках Зеленського (34%) і Тимошенко (22%). Бойко хотіли б бачити в списках 20%, Порошенко - 18%, Грйосмана - 15%, Смешко - 14%, Мураєва - 10%.

Президентський антирейтинг очолює Порошенко - 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Бойка, 32% - Тимошенко, 27% - Зеленського, 24% - Олега Ляшка, кожен шостий не проголосував би за жодних обставин за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгена Мураєва.

Моделювання другого туру виборів дало наступні результати. Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський - Порошенко результат 65% проти 35%. У парі Зеленський - Тимошенко - 61% проти 39%, в парі Зеленський - Бойко - 66% проти 34%.

Рейтинг довіри до політиків також очолює Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють - 52%. Тимошенко довіряють 30%, не довіряють - 68%. Бойко довіряють 25%, не довіряють - 58%. Порошенку довіряють 24%, не довіряють - 75%. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють - 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 52%, не чули про такого - 28%.