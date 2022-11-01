Ермак: террористы официально расписались в военных преступлениях и геноциде

В России уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, которую называют объектами, влияющими на наш военный потенциал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"В российском сумасшедшем доме уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, которую называют объектами, влияющими на наш военный потенциал. Террористы официально расписались в военных преступлениях, а также геноциде. Мы зафиксировали", - написал Ермак.
По его мнению, военный потенциал Украины снизить им не удастся, равно как сломать наших людей.
"Мы выбьем их армию из Украины. А вот дальше будет то, что очень не понравится ни этим безумцам, ни их детям, которые также будут платить за их преступления, ни поколениям россиян, которые окажутся в изоляции. Безумие всегда имеет последствия", - резюмировал руководитель ОП.
Напомним, по данным на утро вторника, 1 ноября ВСУ ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 72 470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.
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