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Ермак: террористы официально расписались в военных преступлениях и геноциде

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В России уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, которую называют объектами, влияющими на наш военный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"В российском сумасшедшем доме уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, которую называют объектами, влияющими на наш военный потенциал. Террористы официально расписались в военных преступлениях, а также геноциде. Мы зафиксировали", - написал Ермак.

По его мнению, военный потенциал Украины снизить им не удастся, равно как сломать наших людей.

"Мы выбьем их армию из Украины. А вот дальше будет то, что очень не понравится ни этим безумцам, ни их детям, которые также будут платить за их преступления, ни поколениям россиян, которые окажутся в изоляции. Безумие всегда имеет последствия", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним, по данным на утро вторника, 1 ноября ВСУ ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 72 470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину