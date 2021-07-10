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Єрмак знову зателефонував Нуланд. Обговорили візит Зеленського і "Північний потік-2"

Автор: РБК-Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вдруге за місяць провів телефонну бесіду із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Сторони обговорили підготовку візиту президента Володимира Зеленського до США, Донбас і ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Єрмак і Нуланд обговорили змістовне наповнення майбутнього візиту Зеленського до США, обмінялися думками щодо ходу ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління. Крім того, сторони обговорили взаємодію в енергетичній галузі.

"Вони констатували схожість підходів та оцінок України та США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема щодо наслідків реалізації проекту "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Також Єрмак приділив увагу ситуації на сході і вздовж кордонів України і потенційним загрозам в контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Відзначимо, візит Зеленського до США на зустріч з президентом Джо Байденом планується на кінець липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів по Донбасу.

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НуландАндрій Єрмак