Єрмак: санкції треба застосувати проти всієї банківської системи Росії

Дефолт Росії демонструє, що антиросійські санкції працюють і їх необхідно посилювати надалі, зокрема проти всієї банківської системи РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Антиросійські санкції працюють, тому потрібно їх посилювати. Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті", - написав Єрмак. На його думку, санкції перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. "26 червня закінчився пільговий період із виплати відсотків у розмірі близько $100 млн, які підлягали виплаті ще до 27 травня. У разі його пропуску останній термін вважається дефолтом. Необхідні санкції проти всієї банківської системи РФ. Зараз важливо це зробити", - додав Єрмак.