Єрмак: санкції треба застосувати проти всієї банківської системи Росії
Дефолт Росії демонструє, що антиросійські санкції працюють і їх необхідно посилювати надалі, зокрема проти всієї банківської системи РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Антиросійські санкції працюють, тому потрібно їх посилювати. Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті", - написав Єрмак.
На його думку, санкції перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.
Нагадаємо, сьогодні у Росії настав перший дефолт за зовнішніми зобов'язаннями з 1918 року, коли захопили владу більшовики відмовилися платити за боргами. Через сто років кремлівський режим знову ізолював себе від усього світу.
Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що національний дефолт Росії - це лише питання часу, оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.
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