Єрмак і Резніков вирушили до Франції: обговорять нормандський формат

Українська делегація сьогодні, 12 червня, здійснить робочий візит до Франції. В рамках візиту планується зустріч з представником Франції на переговорах радників лідерів країн-учасниць нормандського формату Еммануелем Бонном.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що очолює українську делегацію віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Також до її складу увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр культури Олександр Ткаченко, заступник голови ОП Ігор Жовква і радник президента Руслан Демченко.

"Запланована... зустріч із зовнішньополітичним радником президента Французької Республіки Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн - учасниць Нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

Візит української делегації у Францію триватиме один день.

Нагадаємо, на початку червня Андрій Єрмак під час візиту до Німеччини заявив, що нормандська зустріч відбудеться до кінця року.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Росія не проявляє ніякої конкретики для пожвавлення нормандського формату.