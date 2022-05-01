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Єрмак розповів про подробиці евакуації мирних мешканців з Маріуполя

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про подробиці евакуації мирних мешканців з Маріуполя, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

За даними джерел в Офісі президента, саме Єрмак курирував цей процес.

"Сьогодні розпочали евакуацію мирних мешканців з міста Маріуполь, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь". Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань. Станом на сьогодні нам вдалося вивезти понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх веземо до Запоріжжя", - написав Єрмак.

За його словами, це лише перший етап і влада продовжить забирати з Маріуполя громадян та військових.

"Так, це була важка операція і попереду ще багато роботи, але нас ніщо не зупинить. Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати", - додав керівник Офісу президента.

Він також наголосив, що президент взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу президента та уряду працювала над цією задачею нон-стоп.

Нагадаємо, раніше про початок евакуації цивільних з "Азовсталі" повідомив представник ООН.

Зазначимо, сьогодні, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя більш як 50 осіб. Людей відправили у фільтраційний табір російських військ.

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