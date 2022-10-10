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Ермак о ракетных обстрелах Украины: мы не боимся, мы становимся только злее и точнее

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Понедельник 10 октября 2022 11:40
Ермак о ракетных обстрелах Украины: мы не боимся, мы становимся только злее и точнее Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Массированный ракетный обстрел Украины в понедельник, 10 октября, не испугает украинцев. На каждый удар будет жесткий ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Россияне - позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Отвечать будут целые поколения россиян", - написал Ермак.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины продолжат идти вперед и уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием.

"Эти удары делают нас еще злее. Эти удары лишь ускорят наше движение вперед. Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее", - подчеркнул глава ОП.

Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, включая Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.

Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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