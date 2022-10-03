Ермак провел встречу с советниками Байдена и Эрдогана в Турции: о чем говорили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 2 октября встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином и советником главы США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

Собеседники обсудили ход ситуации на фронте и координацию мер по реагированию на последние агрессивные действия России.

Ермак акцентировал внимание на необходимости получения Украиной надежных международных гарантий безопасности для членства в НАТО.

Он напомнил, что Международная рабочая группа подготовила рекомендации по Киевскому договору безопасности, заключение которого должно обеспечить действенные гарантии безопасности на этот переходный период.

Чиновник подчеркнул важность жесткой реакции на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях и принятие незаконного решения об их аннексии.

"Эти "референдумы" ничтожны, они не меняют реальность. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Это - принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа", - отметил Ермак.

Собеседники также обсудили:

продолжение безопасности помощи украинской армии;

актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины;

важность оперативного получения такой поддержки;

ее наращивание.

Кроме того, во время визита руководитель ОП провел отдельные встречи с Ибрагимом Калином и Джейком Салливаном в двусторонних форматах.