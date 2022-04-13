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Єрмак закликав США надати більш важке озброєння для захисту від військ РФ

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник офісу президента Андрій Єрмак попросив Сполучені Штати надати більш важке озброєння для захисту від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.

"Ми вдячні за всю допомогу, надану США досі. Але нам потрібна програма типу ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту і запобігання подальшого російського варварства", - написав він.

При цьому Єрмак подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.

"Справжній лідер говорить правду. Спасибі президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни здійснюють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Євросоюз прийняв рішення збільшити поставки зброї в Україну. Додаткове озброєння Україна отримає вже найближчим часом.

Ми також писали про те, що Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів.

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Андрій ЄрмакСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України