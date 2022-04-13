Єрмак закликав США надати більш важке озброєння для захисту від військ РФ

Керівник офісу президента Андрій Єрмак попросив Сполучені Штати надати більш важке озброєння для захисту від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter .

"Ми вдячні за всю допомогу, надану США досі. Але нам потрібна програма типу ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту і запобігання подальшого російського варварства", - написав він.

При цьому Єрмак подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.

"Справжній лідер говорить правду. Спасибі президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни здійснюють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі", - написав Єрмак.