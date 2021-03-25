Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує підвищити відповідальність за застосування снайперів на Донбасі. Останнім часом українські військові в більшості випадків гинуть саме від снайперського вогню.
Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, на минулій відеоконференції політичних радників нормандського формату українська сторона запропонувала скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому були б напрацьовані рішення для попередження снайперського вогню.
"Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом відбувалося саме від рук снайперів. За використання снайперської сили має бути підвищено відповідальність", - зазначив Єрмак.
Він також додав, що Україна готова до проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому. Російська сторона поки відмовляється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення ситуації на Донбасі. Бойовики застосовують гранатомети різних типів і стрілецьку зброю.
При цьому Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатує значне зниження кількості порушень перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил.