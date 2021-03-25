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Єрмак пропонує підвищити відповідальність за застосування снайперів на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує підвищити відповідальність за застосування снайперів на Донбасі. Останнім часом українські військові в більшості випадків гинуть саме від снайперського вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на минулій відеоконференції політичних радників нормандського формату українська сторона запропонувала скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому були б напрацьовані рішення для попередження снайперського вогню.

"Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом відбувалося саме від рук снайперів. За використання снайперської сили має бути підвищено відповідальність", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що Україна готова до проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому. Російська сторона поки відмовляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення ситуації на Донбасі. Бойовики застосовують гранатомети різних типів і стрілецьку зброю.

При цьому Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатує значне зниження кількості порушень перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил.

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Новини України ДонбасснайперыАндрій Єрмак
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