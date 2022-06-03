Єрмак показав американські БТРи, що вирушають в Україну
Фото: американські бронетранспортери М113 (t me)
Глава офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну", - написав він.
Як відомо, 30 квітня Міністерство оборони США опублікувало відео навантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправки їх в Україну.
14 травня сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навички наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.