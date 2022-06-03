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Ермак показал американские БТРы, отправляющиеся в Украину

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 19:46
Ермак показал американские БТРы, отправляющиеся в Украину Фото: американские бронетранспортеры М113 (е ьу
Автор: Артем Горовенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео загрузки очередной партии американских бронетранспортеров М113 для отправки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Бронетранспортеры М113 готовятся к отправке в Украину", - написал он.

Как известно, 30 апреля министерство обороны США опубликовало видео погрузки гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

14 мая Сухопутные войска ВСУ сообщили, что отрабатывают навыки наступательных действий на американских БТР M113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак
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