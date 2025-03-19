Ермак поговорил с советниками стран G7: Украина не будет торговать суверенитетом и территориями

Ермак рассказал, что он провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран G7, во время которого они обсудили поддержку международных усилий для прекращения войны России против Украины.

Он также проинформировал партнеров о результатах международных консультаций в Джидде и подчеркнул положительную динамику, которую принесла украинско-американская встреча.

"Обе стороны продемонстрировали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Высоко ценим усилия США и лично президента (США Дональда, - ред.) Трампа", - подчеркнул Ермак.

По его словам, во время разговора он с собеседниками обсудил вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Нейтральный статус - не опция. Украина должна стать частью систем коллективной безопасности или построить мощные Вооруженные Силы. Ускоренное вступление в ЕС - это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности", - подчеркнул руководитель ОП.

В то же время Ермак сообщил, что они коснулись темы компенсационных механизмов и ответственности России за разрушения и потери, нанесенные Украине.

"Россия должна ответить за каждую разрушенную жизнь, каждый разрушенный дом. Больше всего мы стремимся к миру. Но наши "красные линии" неизменны - мы не торгуем ни территориями, ни суверенитетом", - отметил он.

По словам Ермака, советники стран G7 подтвердили поддержку Украины и готовность способствовать реализации инициатив, направленных на достижение справедливого мира.