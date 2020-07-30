Єрмак про лист Козака: переговорний процес триває

Лист заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу - це швидше про тонку дипломатичну гру, "коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу".

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба ОП.

"Очевидно, що ні в кого вже немає жодного сумніву в тому, що переговорний процес щодо питання Донбасу непростий. Він складний, в’язкий, але сьогодні його якісно переформатовано. Ми зайняли проактивну та більш жорстку позицію", - говорить Єрмак.

За його словами, треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін, потенційні ризики будь-якої ініціативи та те, що обставини постійно змінюються.

"Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості.

Особливо непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію",- додає він.

Втім, на його думку, говорити про припинення переговорів немає жодного сенсу. "Робота, як і раніше, триває", - наголошує керівник Офісу президента.

"Сьогодні ми маємо четвертий день тиші на Донбасі, і це – прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську та Нормандського формату. Це якраз свідчить про неабияку ефективність переговорів, попри всі складнощі, які виникають у процесі", - зазначає Єрмак.

Він зазначає, що українська делегація перебуває в діалозі. Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, водночас, додає Єрмак, треба спокійно ставитися до подібних листів і їхніх інтерпретацій.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який курирує в Кремлі український напрямок, написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку).

У посланні політик назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Як відомо, з 27 липня на Донбасі набрала чинності нова угода про припинення вогню.